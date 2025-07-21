Лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян резко осудил методы принудительной мобилизации на Украине, назвав их «бесчеловечными и неприемлемыми». Своим мнением он поделился в соцсети Х.

Политик отметил, что молодых украинских мужчин, иногда едва достигших 18 лет, буквально хватают на улицах и насильно отправляют на фронт, не считаясь с их желанием или состоянием здоровья.

«Это та „демократия“, которую поддерживает Запад. Пришло время открыть глаза», — отметил Дюпон-Эньян.

Так лидер французской партии прокомментировал видео из Львова, которое распространяется в интернете. На кадрах запечатлены сцены силового призыва в ВСУ — представители украинских военкоматов задерживают мужчин, нередко применяя физическую силу.

Ситуация вызывает все больше вопросов в Европе, где до сих пор официально поддерживают Украину, избегая критики внутренних процессов. Подобные методы мобилизации, по мнению экспертов, могут привести к обратному эффекту — росту сопротивления среди населения и падению морального духа в украинской армии.

Ранее народный депутат Украины наорал на главу киевского режима Владимира Зеленского из-за вопроса демобилизации.