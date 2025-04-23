Во Франции потребовали раскрыть информацию об участии в конфликте на Украине

Сотни бывших военнослужащих Франции направили письмо главам обеих палат парламента страны. В документе содержится требование раскрыть полную информацию о присутствии французских военных на территории Украины, сообщает ТАСС.

Отставные военные просят провести парламентское голосование по вопросу о дальнейшем вмешательстве в конфликт.

Глава ассоциации Place d’Armes, бывший капитан жандармерии Жан-Пьер Фабре-Бернадак рассказал в эфире радио Sud Radio, что текст подготовила группа военных. Среди них есть 26 генералов. Ассоциация разместила документ на своем сайте.

В письме подчеркивается, что существуют различные данные о присутствии французских военнослужащих на Украине, хотя официально это до сих пор не подтверждено. Авторы обращения просят парламент добиться публикации всей информации о роли Франции в украинском конфликте в Journal Officiel.

Отдельное внимание уделяется тому, что франко-украинский договор о финансовой и военной поддержке Киева на сумму €3 млрд, подписанный в феврале 2024 года, так и не был ратифицирован парламентом.

«Отсутствие регулярной ратификации парламентом ставит вопрос о законности поставок оружия из французских армейских запасов на Украину для использования против России, с которой наша страна не находится в состоянии войны», — говорится в обращении.

По словам Фабре-Бернадака, за два дня после публикации письма его поддержали более 9 тыс. человек.

Ранее во Франции снова не пригласили представителей России на торжественные мероприятия, связанные с Днем Победы.