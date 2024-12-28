Во Франции призвали посадить Зурабишвили в тюрьму за отказ покинуть пост

В случае отказа добровольно сложить полномочия после окончания срока президентства, Саломе Зурабишвили, президент Грузии, должна быть заключена под стражу. С такой инициативой в социальной сети X выступил Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты».

Таким образом французский политик поддержал сказанные в декабре слова премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, который пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью, если та не покинет президентский дворец 29 декабря, когда произойдет инаугурация избранного главы государства Михаила Кавелашвили. Либо же, если она объявит новые парламентские выборы.

«Наоборот, это совершенно нормально: она проиграла, а значит, если останется, то будет виновна в попытке государственного переворота», — заявил политик, подчеркнув, что в таком случае Зурабишвили должна отправиться за решетку.

Попутно Филиппо подверг резкой критике заявление французского МИД о якобы неприемлемости угроз арестом со стороны властей Грузии в адрес Зурабишвили.

Ранее появилось сообщение, что президент Грузии Зурабишвили может подписать до своего ухода с поста указ о помиловании экс-главы страны Михаила Саакашвили. На этом настаивает оппозиция, и сейчас ведется активный торг по этому поводу.