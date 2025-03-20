Зеленский отклонил звонок Макрона из-за общения с прессой

Украинский президент Владимир Зеленский не стал общаться с главой Франции Эммануэлем Макроном, поскольку на тот момент разговаривал с представителями средств массовой информации. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

По утверждению журналистов, Зеленский проводил Zoom-брифинг, когда ему внезапно позвонил Макрон.

«Украинский президент поднял трубку, объяснил, что он сейчас общается с журналистами, и пообещал перезвонить через 15-20 минут», — указали они.

Сам Зеленский подтвердил позже журналистам, что ответил впоследствии на звонок. Он утверждает, что они фактически ежедневно общаются с президентом Франции.

Ранее сообщалось, что на Западе раскритиковали план, который разработали Макрон и британский премьер Стармер. Им указали, что к коалиции Великобритании и Франции согласилась присоединиться только Дания, хотя изначально к этому хотели привлечь не менее 37 стран.