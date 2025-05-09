Флориан Филиппо, возглавляющий французскую партию «Патриоты», поделился в соцсети X мнением о том, что Владимир Зеленский, президент Украины, был «поражен» размахом парада в Москве, посвященного Дню Победы. По его словам, это подтолкнет украинского лидера к более быстрой отправке западных военных сил на территорию Украины.

Филиппо подчеркнул, что Зеленский недавно объявил о проведении завтрашней встречи лидеров стран, входящих в так называемую «коалицию желающих».

Кроме того, он выразил опасение, что обезумевший президент Франции Макрон может принять решение об ускоренной отправке французских военнослужащих в зону украинского конфликта.

Ранее Риттер выразил сожаление, что американцев не было на параде Победы в Москве.