Лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что поставки западного оружия Украине уничтожают ее. Таким мнением он поделился в эфире телеканала Public Sénat.

Политик считает, что президент Украины Владимир Зеленский не намерен заканчивать конфликт в своей стране, поскольку этого не хотят США. Дюпон-Эньян уверен, что Вашингтон рад видеть, как разваливается Европа, поскольку в ее странах сейчас наступил экономический и аграрный кризис из-за ситуации на Украине.

«Я являюсь убежденным противником этих поставок. Мы не защищаем Украину, мы таким образом ведем ее к исчезновению, ведя там аморальную прокси-войну, — сказал Дюпон-Эньян.

По мнению французского политика, Запад специально продолжает этот конфликт, хотя знает, что итогом все равно станет мирное соглашение с Россией. Кроме того, Дюпон-Эньян прокомментировал информацию о том, что РФ хочет атаковать страны Балтии и Польши, назвав ее «выдумками».

Президент России Владимир Путин ни раз заявлял о готовности Москвы провести мирные переговоры с Киевом. Глава российского государства отмечал, что киевский режим самостоятельно отказывается от этого пути, закрепляя запрет на контакты с РФ на законодательном уровне.

Ранее мы сообщали, что французский политик Флориан Филиппо призвал Париж выйти из НАТО из-за агрессивной политики против России.