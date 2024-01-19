Франция должна выйти из состава НАТО из-за своей агрессивной политики в отношении РФ. Соответствующее заявление сделал лидер партии «Патриотов», французский политик Флориан Филиппо в своих социальных сетях .

В своем посте он выразил предположение, что НАТО пытается ускорить приближение новой мировой войны. Филиппо призвал свою страну выйти из состава альянса, который он назвал «смертельной спиралью». По мнению политика, таким образом его страна и весь мир смогут стать свободными.

Таким образом Филиппо отреагировал на решение НАТО о проведении крупнейших военных учений за все десятилетие. Политик обратил внимание на заявления местных СМИ, которые утверждают, что подобное решение призвано продемонстрировать России готовность НАТО взяться за оружие.

Ранее политолог Деволе выразил мнение, что между Францией и Россией может разгореться конфликт из-за нахождения французских наемников на территории Украины.