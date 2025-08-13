Президент США Дональд Трамп развалил всех планы Евросоюза, которые касались Украины. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал Флориан Филиппо, основатель французской партии «Патриоты».

Политик утверждает, что европейские лидеры планировали оставить за Украиной все ее восточные территории при заключении мира с Россией. Трамп сломал все эти планы, перечеркнув их.

«Это просто агония Евросоюза! Полностью оттеснены на второй план, так еще и вынуждены платить, если их интересует помощь Киеву», — так охарактеризовал Филиппо действия главы Белого дома.

Он подчеркнул, что европейские «ястребы» всячески затягивают заключение мира по Украине, активно вмешиваясь в конфликт. Они вряд ли пойдут на какие-то уступки в адрес Зеленского.

Ранее Трамп заявил, что в ходе возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта не исключен вариант обмена территориями. По его словам, Соединенные Штаты намерены содействовать возвращению Украине части утраченных земель, подчеркнув при этом, что любое соглашение должно учитывать интересы обеих сторон.