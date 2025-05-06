Власти Литвы планируют выделить более 1 млрд руб. на укрепление границ с Россией и Белоруссией. В частности, республика хочет установить противотанковые мины.

Решение литовских чиновников вызвало бурную реакцию у читателей французского издания Le Figaro.

«Ха-ха-ха… на них собираются напасть! Кто и, прежде всего, зачем? Какая им грозит опасность, кроме как выставить себя на смех?» — написал один из комментаторов.

Другой пользователь сравнил Литву с лягушкой, которая хочет надуться, чтобы стать медведем. Он напомнил, что в Литве живет всего 2,8 млн человек, а в России — 143 млн.

Один из читателей обратил внимание на то, что страны, граничащие с Россией, избравшие к ней дружественную или нейтральную позицию, не имеют никаких проблем с Москвой.

Ранее сообщалось о том, что внук де Голля прибудет на парад Победы.