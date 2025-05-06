Стало известно, что внук де Голля прибудет на парад Победы

На параде в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать внук президента Пятой Французской республики Шарля де Голля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова.

По словам Ушакова, приезд Пьера де Голля ожидается. Кроме того, на парад могут прибыть коммерсант из Франции Жиль Реми, первый космонавт из Чехословакии Владимир Ремек, а также другие зарубежные политики и общественные деятели. Кроме того, в Москве к 9 мая ожидают лидеров практически 30 государств. Среди гостей будут представители крупнейших экономик мира.

Ранее стало известно о том, что участие в параде примут 102 военных из Китая. При этом контингент из Поднебесной будет самым крупным из иностранных.