В преддверии предстоящей встречи президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Париже, лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политолог Франсуа Асселино высказал мнение, что Макрон не сможет убедить Орбана изменить свою позицию по вопросу членства Украины в Европейском союзе (ЕС).

Об этом пишет РИА Новости. Асселино подчеркнул, что основной причиной разногласий между французским и венгерским лидерами становится вопрос о поддержке Украины в ее стремлении к членству в ЕС. Политолог высказал мнение, что Орбан не собирается выделять финансовые ресурсы на помощь Украине, равно как и не готов соглашаться с возможностью вступления страны в состав ЕС. При этом Макрону попросту больше нечего предложить президенту Венгрии.

Согласно Асселино, сельское хозяйство становится ключевым аспектом, затрагивающим интересы как Венгрии, так и всей Европы. Политолог подчеркнул, что данная проблема является главной трудностью для Макрона и его стремления поддерживать Украину в ее евроинтеграционных усилиях.