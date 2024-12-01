По словам французского политика Флориана Филиппо, государства Запада станут продолжать провокации с целью максимальной эскалации украинского конфликта вплоть до дня перехода власти в Штатах к Дональду Трампу. Об этом сообщили РИА Новости.

Он добавил, что всем видно, что Макрон подливает масла в огонь более двух лет, Брюссель давно находится под полным каблуком Вашингтона, поэтому готов на любые провокации. Причина такой решимости Запада заключается в том, что Трамп открыто заявил, что хочет мира в Незалежной.

По мнению французского политика, ЦРУ несколько десятков лет организовывала значительное число государственных переворотов везде, множество цветных революций.

Он отметил, что осуждает решения западных стран по поводу разрешения Киеву наносить удары по российской территории и передаче Незалежной противопехотных мин, а также обсуждения возможной отправки войск на Украину, подчеркнув, что именно иностранные войска окажутся первыми жертвами.

Ранее он заявил, что Зеленский отказывается от территорий и пытается втянуть в войну НАТО.