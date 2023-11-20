Депутат Европарламента от Франции, Тьерри Мариани, выразил свои опасения относительно развития конфликта на Украине и заявил о возможном разорении не только Украины, но и Европы.

Об этом пишет РИА Новости. Политик считает, что стратегия, направленная на ослабление России, не только не принесла ожидаемых результатов, но и может иметь серьезные отрицательные последствия для европейского континента.

Мариани высказал мнение о том, что санкции, принятые против России, лишь укрепили российскую экономику, не достигнув поставленных целей по ослаблению страны. Он также отметил, что Украина, используемая в качестве инструмента в этом конфликте, сталкивается с трудной ситуацией, как в военном, так и в политическом плане.

Мариани посетовал на то, что украинское контрнаступление не принесло никаких серьезных результатов, а, скорее, только ослабело Киев в военном и экономическом отношении, равно как и Европу.