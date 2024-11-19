Макрон назвал «хорошим» разрешение США бить своим оружием вглубь РФ

Американский президент Байден принял очень хорошее решение, когда разрешил Киеву наносить удары американскими ракетами по российской территории. Так считает президент Франции Франсуа Макрон, его точку зрения привело издание Politico.

По утверждению французского лидера, Россия сама привела к эскалации конфликта. Именно она ответственна за то, что Соединенные Штаты разрешили ВСУ наносить удары своими ракетами по объектам в Курской области.

«Россия — единственная, кто принял решение об эскалации. На самом деле именно это привело к решению США», — указал Макрон.

Он добавил, что Байден принял «хорошее решение».

Ранее Макрон выступил с призывом к странам ЕС скоординировать свою точку зрения на фоне победы Трампа на выборах в США. Государствам Евросоюза необходимо договориться о единой точке зрения на политику, чтобы выстраивать отношения с Америкой, так считает французский лидер.