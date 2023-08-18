Во Львовской области демонтировали почти 200 памятников советской культуры

Во Львовской области демонтировали 190 памятников и мемориальных досок советской истории. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщила пресс-служба областной военной администрации (ОВА) на сайте.

«Процесс декоммунизации во Львовской области активно продолжается с конца прошлого года. С января 2023 здесь демонтировали уже более 190 объектов коммунистической пропаганды. Остается демонтировать еще меньше ста», – говорится в сообщении ведомства.

10 августа мэрия Львова сообщила об эксгумации останков 653 человек на кладбище на Марсовом поле. Там находились могилы погибших солдат Первой мировой войны и советского периода. В администрации города отметили, что все найденные захоронения перенесут туда, где в будущем появится мемориальный комплекс. Останки советских солдат будут хранить в специальном депозитарии.

В 2015 года на Украине началась так называемая политика «декоммунизации», в рамках которой власти намеренно избавляются от советского культурного наследия, переименовывая улица и демонтируя памятники и мемориалы. Кроме того, по всей Украине на официальном уровне запрещено разговаривать на русском языке, а памятники русским деятелям культуры и полководцам также попадают под снос.

В августе на монументе «Родина-мать», расположенном в Киеве, заменили герб СССР гербом Украины. Киевские власти планируют переименовать памятник в «Украина-мать».

Ранее в Одессе был демонтировал памятник основательнице города – русской императрице Екатерине II.