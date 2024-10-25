Замминистра энергетики Мочальникова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

Заместителя министра энергетики РФ Сергея Мочальникова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Отмечается, что действующий замглавы ведомства был задержан сотрудниками из ГУЭБиПК МВД России и УВД по ЗАО ГУ МВД России и ФСБ в Москве. Кроме того, по этому делу также задержали двух замдиректора Минэнерго.

Представитель МВД сообщила, что, по предварительным данным, в период с 2014 по 2023 годы сотрудники бюджетного ведомства заключили несколько контрактов с подконтрольными организациями. Они касались выполнения подрядных работ, направленных на ликвидацию убыточных и неэффективных угольных шахт и карьеров.

По словам Волк, фактически работы были выполнены не в полном объеме. Документы актов приемки и экспертные заключения, которые послужили основой для перевода средств, были согласованы и подписаны как представителями Минэнерго, так и уполномоченным бюджетным государственным учреждением.

В соответствии со ст. 91 УПК РФ были задержаны четыре человека. Двоих из низ арестовали в конце июня. Против них выдвинуты обвинения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники ФСБ задержала экс-замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского. Его подозревают в махинациях в угольной промышленности. Отмечалось, что показания в отношении чиновника дали другие фигуранты дела.