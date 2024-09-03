Во Владивостоке стартует Восточный экономический форум, на котором будет Путин

Традиционно проходящий на острове Русском во Владивостоке Восточный экономический форум начнет свою работу в наступивший вторник, 3 сентября. Как информирует ТАСС, международный саммит пройдет в девятый раз и разместится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДФУ).

Главной темой Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) году станет «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В ходе мероприятия там должен принять участие президент России Владимир Путин.

Глава российского государства проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа России, а также примет участие в пленарном заседании.

Как отметили в агентстве, на ВЭФ-2024 ждут более 6 тыс. человек из 76 мировых держав и территорий.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз выразил озабоченность по поводу визита Путина в Монголию.