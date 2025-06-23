Военблогер Алехин обратился к жителям Киева после атаки ВС РФ и призвал их уезжать

Немедленно покидать Киев или требовать от властей перестать использовать гражданские объекты для размещения в них военной техники посоветовал киевлянам военный блогер Роман Алехин, комментируя ночную атаку ВСУ РФ по военной инфраструктуре Украины.

В ночь на 23 июня Киев оказался в эпицентре масштабной российской воздушной атаки. По столице Украины было выпущено более сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань», а также баллистические ракеты «Искандер».

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в ходе атаки со стороны ВС России были поражены военные склады, объекты с боеприпасами и места дислокации иностранных наемников.

«И снова призываю киевлян и жителей других крупных городов — добивайтесь вывода военных объектов за пределы городов, а также запрета по использованию торговых центров и других гражданских объектов для военных целей, ибо они станут военными целями. Или уезжаете подальше от таких объектов», — написал Алехин.

Военблогер отметил, что все удары российская армия наносила не в хаотичном порядке, а строго по военной инфраструктуре, среди которой были предприятие по авиационной промышленности «Антонов», Киевский политехнический институт, гостиницы с иностранными наемниками, торговые центы, в которых располагались мастерские и склады ВСУ.

Мощные взрывы произошли в районе аэропорта Жуляны, а также в Дарницком, Святошинском и Соломенском районах.

Алехин отметил работу российского оружия дальнего действия DeepStrike, которое на фоне постоянного продвижения ВС РФ остается наиболее эффективным средством поражения.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) России назвали главное требование для скорейшего завершения конфликта.