Военный эксперт Александр Артамонов констатировал, что прямое участие США в боевых действиях на Украине фактически никогда не прерывалось. В эфире радио Sputnik он подчеркнул , что планы Вашингтона по передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk лишь легализуют давно существующую практику.

По его словам, это решение формально узаконивает то, что происходило и ранее. Ключевым моментом эксперт назвал необходимость адекватного восприятия угрозы — каждая американская ракета должна рассматриваться как реальная смертельная опасность.

Эксперт пояснил, что это свидетельствует об окончательном разрушении иллюзий относительно роли США в конфликте. Только трезвая оценка происходящего, как отметил Артамонов, позволит выработать правильные ответные меры на нарастающее вовлечение Вашингтона в украинское противостояние.

Ранее сообщалось, что МИД России запросил у США объяснения по поводу помощи ВСУ.