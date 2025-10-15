Военэксперт Артамонов: участие США в военном конфликте на Украине не прерывалось
Военэксперт Артамонов: участие США в военном конфликте на Украине не прерывалось
Военный эксперт Александр Артамонов констатировал, что прямое участие США в боевых действиях на Украине фактически никогда не прерывалось. В эфире радио Sputnik он подчеркнул, что планы Вашингтона по передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk лишь легализуют давно существующую практику.
По его словам, это решение формально узаконивает то, что происходило и ранее. Ключевым моментом эксперт назвал необходимость адекватного восприятия угрозы — каждая американская ракета должна рассматриваться как реальная смертельная опасность.
Эксперт пояснил, что это свидетельствует об окончательном разрушении иллюзий относительно роли США в конфликте. Только трезвая оценка происходящего, как отметил Артамонов, позволит выработать правильные ответные меры на нарастающее вовлечение Вашингтона в украинское противостояние.
Ранее сообщалось, что МИД России запросил у США объяснения по поводу помощи ВСУ.