МИД России запросил у США объяснения по поводу помощи ВСУ

Россия направила США официальный запрос с требованием прокомментировать публикации о предоставлении Вашингтоном разведданных для ударов ВСУ по энергообъектам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что российская дипломатия перешла от наблюдения за прессой к активным действиям. После публикации материалов Financial Times о предполагаемой передаче Киеву разведывательной информации для атак на энергетическую инфраструктуру РФ, Москва через официальные каналы потребовала от Вашингтона дать четкие объяснения.

Глава дипломатии отметил, что далеко не все подобные «сигналы» в медиапространстве находят подтверждение, однако данному сообщению было решено уделить особое внимание. Лавров уточнил, что с момента публикации расследования прошло всего несколько дней, и американская сторона пока еще имеет время для подготовки формального ответа.

