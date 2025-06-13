Военэксперт Леонков назвал последствия израильского удара по Ирану для мировой арены

Ракетные атаки Израиля по Ирану вызвали огромный резонанс во всем мире. Тем не менее большинство уверено, что иранская сторона совсем скоро нанесет ответный удар. Израильские власти понимают это и объявили в стране мобилизацию. Военный аналитик Алексей Леонков спрогнозировал дальнейшее развитие этого конфликта. Об этом сообщает рассказал Life.ru.

По его словам, израильский удар является поводом для эскалации, несмотря на призывы американского лидера Дональда Трампа к сдержанности. Так, переговоры по ядерной сделке с Ираном, в которых принимала участие и Россия, шли успешно, однако атака на ядерные объекты Ирана создала угрозу для региона.

Военный аналитик подчеркнул, что Израиль сегодня попросту выстрелил себе в ногу — ему не будет того сочувствия в мире, как в октябре 2023 года, поскольку государство уже давно предемонстрирвоало, что не является страдающей страной, и мир сейчас вступится именно за Иран, сочтя его действия актом справедливости. За Израиль может вступиться Европа.

По его мнению, в свою очередь Иран обладает гиперзвуковыми ракетами и информацией о ядерных объектах Израиля, которую может опубликовать. Несмотря на потери командиров КСИР, их штабы продолжат работу. Те не менее конфликт в ближневосточном регионе отвлечет внимание Вашингтона от Киева, а системы Patriot, предназначенные для Незалежной, уже переданы Израилю. При этом США ограничатся лишь финансовой поддержкой Израиля, избегая прямого участия.

Ранее сообщалось, что Израиль загнал иранских командиров в смертную ловушку.