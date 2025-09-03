Совместный показ новейших ракетных систем лидерами России и Китая представляет собой тщательно спланированную геополитическую демонстрацию. По словам военного эксперта Александра Михайлова, присутствие Владимира Путина рядом с Си Цзиньпином во время презентации китайской МБР DF-5C с дальностью полета 20 тысяч километров стало зримым воплощением углубляющегося стратегического альянса между двумя державами. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он обратил внимание на особый символизм этого события: пока Китай демонстрировал свои достижения в ракетостроении, российский лидер представлял более совершенные разработки, такие как крылатая ракета «Буревестник» с ядерным двигателем, не имеющая ограничений по дальности и считающаяся неуязвимой для современных систем ПРО. Этот взаимодополняющий показ военных технологий подчеркивает комплементарность двух оборонных комплексов.

По мнению эксперта, непосредственным последствием стало отправление мощного сигнала западным странам о необратимости формирования многополярного мира. Демонстрация единства мнений и военных возможностей двух крупнейших ядерных держав призвана предупредить о недопустимости пересмотра сложившегося мирового порядка и итогов Второй мировой войны, где СССР и Китай играли ключевую роль.

Он резюмировал, что в стратегической перспективе это событие знаменует окончательный переход от однополярной модели международных отношений к системе, где Россия и Китай становятся равноправными центрами силы. Тактический союз трансформируется в долгосрочное стратегическое партнерство, способное совместно определять параметры глобальной безопасности и оспаривать доминирование Запада в мировой политике.

