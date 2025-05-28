По словам военного эксперта Александра Перенджиева, в Германии отсутствует единое мнение относительно возможных поставок Киеву ракет Taurus: так, в стране имеется группа политиков, желающих сотрудничать с Россией, а не испытывать ее терпение, предоставляя Незалежной все более опасное оружие. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что смена риторики Берлина о разрешении ударов вглубь России свидетельствует о том, что в действительности внутри самой Германии и ее политических элит ведется борьба за понимание ситуации.

По мнению военного эксперта, обратной стороной медали в этом вопросе является тот факт, что такая двойственность еще не дает понимания, кто победит.

Он отметил, что в случае ударов Россия стане предпринимать все меры. Прежде всего это меры, которые не только связаны с построением противоракетной обороны, а также и с ведением разведки, уничтожением в первую очередь всего поступающего на Украину оружия и вооружения и военной техники.

Ранее в «Офицерах России» оценили разрешение ВСУ наносить удары вглубь России.