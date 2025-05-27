Мировая пресса широко цитирует заявление новоизбранного канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что страны Старого Света разрешили украинской армии наносить удары дальнобойными ракетами, производимыми в Германии, Франции и Великобритании. Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал о последствиях подобных ударов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в первую очередь подобные заявления европейских политиков свидетельствуют о том, что европейские страны не стремятся остановить кровопролитную войну в Незалежной. Напротив, речь ведется о повышении градуса напряжения и усилении военных действий через поставку дополнительных объемов оружия.

Генерал подчеркнул, что при эскалации конфликта немецкие заводы, производящие дальнобойные ракеты Taurus, становятся законными целями для ВКС России. Если указанные ракеты полетят в сторону российских городов, то Москва оставляет за собой право нанесения ответного удара по уничтожению или нейтрализации источника опасности.

По его мнению, тот факт, что ближайшее окружение Мерца уже старается отменить его заявления, не вызывает удивления. Тем не менее воинствующая риторика со стороны лидеров европейских стран не утихает, они делают все, чтобы продлить войну, которая прежде всего уничтожает экономику и инфраструктуру Незалежной. Позже эти государства уйдут в сторону, и Киеву придется самостоятельно восстанавливать остатки экономики и инфраструктуры, что окажется весьма затратно.

Ранее военэксперт Рожин назвал снятие ограничений на удары вглубь РФ политической угрозой.