Военный эксперт Михаил Онуфриенко в эфире радио Sputnik высказал неожиданный тезис о стратегической ценности Владимира Зеленского для России. По его мнению, действующий украинский лидер своими действиями и заявлениями объективно работает на интересы противоположной стороны.

Раскрывая свою позицию, Онуфриенко пояснил, что замена Зеленского на фигуру с военным бэкграундом, например Валерия Залужного, была бы невыгодна для Москвы. Профессиональный военачальник, пользующийся авторитетом в войсках, мог бы стать значительно более эффективным и опасным противником, способным на системное руководство обороной.

По его словам, непосредственным следствием сохранения нынешнего статус-кво становится сохранение управляемого хаоса в принятии решений украинской стороной. Эксперт намекает, что непредсказуемость и неадекватность действующего руководства создают для России более благоприятные условия, чем появление компетентного оппонента.

Таким образом, по версии Онуфриенко, стратегическая выгода заключается именно в сохранении Зеленского у власти. Его риторика и управленческие подходы, какими бы противоречивыми они ни казались, в данной логике оказываются полезнее для России, чем потенциальная эффективность возможного преемника.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о несамостоятельности Зеленского и его докладе в Брюссель после встречи с Трампом.