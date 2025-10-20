Украинский президент Владимир Зеленский несамостоятелен в своих действиях, он отчитывается перед руководством ЕС. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова привел ТАСС.

Дипломат прокомментировала изданию встречу на высшем уровне, которая прошла между главами Украины и Соединенных Штатов. Она заявила, что украинский лидер сразу же после поездки в Вашингтон отчитался перед ЕС.

«Он действительно абсолютно не то что несамостоятелен, он на приводном ремне, на дистанционном управлении у этой партии войны», — указала Захарова.

Она добавила, что Зеленский и его кукловоды придумывают мероприятия разного формата, чтобы замаскировать эскалацию боевых действий. На эту эскалацию сделали ставку многие, причем каждый из своих сиюминутных целей. Кто-то хочет заработать деньги на крови, кто-то избавиться от конкурентов, а некоторые просто полностью несамостоятельны в поступках.

Ранее Захарова сообщила, что российские дипломаты проводят «очень глубокую и действительно серьезную» работу по организации встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.