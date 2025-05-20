Военэксперт Рожин назвал вероятный предмет торга между Москвой и Киевом
Военэксперт Рожин: предметом торга на переговорах может стать численность ВСУ
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Военный эксперт Борис Рожин определил вопросы, которые Москва может обсуждать с Киевом на переговорах об урегулировании конфликта. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что предметом торга могут стать численность украинской армии, количество и дальнобойность вооружений, послевоенное устройство Незалежной, а также обмен пленными.
По мнению эксперта, тем не менее в случае речи о территориях, которые по закону являются российскими, тут возможности для маневра ограничены Конституцией РФ.
Ранее депутат Журавлев оценил решение Путина в отношении урегулирования украинского конфликта.