Военэксперт Рожин назвал вероятный предмет торга между Москвой и Киевом

Военный эксперт Борис Рожин определил вопросы, которые Москва может обсуждать с Киевом на переговорах об урегулировании конфликта. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что предметом торга могут стать численность украинской армии, количество и дальнобойность вооружений, послевоенное устройство Незалежной, а также обмен пленными.

По мнению эксперта, тем не менее в случае речи о территориях, которые по закону являются российскими, тут возможности для маневра ограничены Конституцией РФ.

Ранее депутат Журавлев оценил решение Путина в отношении урегулирования украинского конфликта.