Военэксперт Рожин: Трамп покажет Зеленскому его маленькую роль

Американский президент обладает всем необходимым арсеналом для давления на европейских лидеров и Владимира Зеленского, считает военный эксперт Борис Рожин. В эфире радио Sputnik он пояснил , что для ЕС уязвимыми точками стали торговые пошлины и зависимость от американских военных поставок.

По его словам, что касается украинского лидера, здесь инструменты влияния еще тоньше — от возможного компромата до коррупционных расследований. Так, когда американец недоволен, он сразу снимает перчатки — именно это характеризует жесткий стиль ведения переговоров Трампа.

Эксперт подчеркнул, что такие методы могут привести к серьезным изменениям в международной политике. Европа рискует столкнуться с экономическими ограничениями, а Украина — потерять важную поддержку.

