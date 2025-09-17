Военэксперт Рублев оценил первые поставки оружия Украине за счет НАТО

Военные поставки на Украину, хотя и сократились по сравнению с пиковыми показателями 2023-2024 годов, будут продолжаться в обозримом будущем. Такую точку зрения в эфире радио Sputnik высказал военный эксперт Игорь Рублев, оценивая текущую геополитическую динамику.

По его мнению, Запад продолжит передачу вооружений, но исключительно в объемах, необходимых для базового поддержания обороноспособности. Как образно отметил эксперт, речь идет о поставках «для поддержания штанов, а не для наступательных операций». Такой подход позволяет донорам сохранять влияние, минимизируя при этом риски эскалации.

Ключевым фактором, способным полностью остановить этот процесс, Рублев назвал лишь фундаментальный разлад в американо-европейских отношениях. Пока же трансатлантическая солидарность, несмотря на внутренние трения, остается достаточной для продолжения ограниченной поддержки.

По его словам, текущая модель поставок выглядит устойчивой — Киев будет получать ровно столько помощи, сколько нужно для продолжения обороны, но недостаточно для кардинального изменения баланса сил на фронте.

Ранее военэксперт Донецкий заявил, что НАТО не может предоставить Киеву современную практику войны.