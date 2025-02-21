Военкор Афанасьев пояснил, почему в Киеве невозможно провести президентские выборы
Военкор Афанасьев: на Украине выборы невозможны, потому что это не государство
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По словам военкора Андрея Афанасьева, в Незалежной не смогут организовать проведение президентских выборов, потому что это не государство, а частная военная корпорация. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он уточнил, что эта корпорация находится на подряде у западных элит в войне с Россией и контролирует определенную территорию. Таким образом, Украина как государство приговорена: инфраструктурно, экономически, демографически, репутационно.
По мнению эксперта, в целом Незалежная является юридическим лицом с кучей долгов, проблем и большим количеством международных нарушений. И срок действия данного юридического лица стремительно сокращается.
Ранее Маск обвинил Зеленского в нежелании проводить выборы.