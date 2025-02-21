По словам военкора Андрея Афанасьева, в Незалежной не смогут организовать проведение президентских выборов, потому что это не государство, а частная военная корпорация. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что эта корпорация находится на подряде у западных элит в войне с Россией и контролирует определенную территорию. Таким образом, Украина как государство приговорена: инфраструктурно, экономически, демографически, репутационно.

По мнению эксперта, в целом Незалежная является юридическим лицом с кучей долгов, проблем и большим количеством международных нарушений. И срок действия данного юридического лица стремительно сокращается.

Ранее Маск обвинил Зеленского в нежелании проводить выборы.