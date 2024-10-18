Военкор Котенок: украинская армия переживает «черные дни»

Вооруженные силы Украины переживают сейчас «черные дни» на линии боевого соприкосновения, написал в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

По его словам, украинские военные не могут передвигаться из-за осенней распутицы.

В пасмурную и дождливую погоду противнику сложно использовать БПЛА для ведения разведки, что еще больше усугубляет его положение.

Украинцы рассчитывали, что ухудшение погодных условий помешает наступлению ВС РФ, но этого не произошло.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины недоволен результатами действий ВСУ в Курской области.