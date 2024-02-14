ВСУ атаковали Белгородскую область FPV-дроном

Украинские военные атаковали село Середа Белгородской области FPV-дроном. Об этом в среду, 14 февраля, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Населенный пункт Середа расположен на российско-украинской границе. Как сообщил губернатор области, ВСУ также использовали при обстреле минометы. По его информации, всего по селу и пункту пропуска «Шебекино» было выпущено шесть минометных мин.

14 февраля Гладков также сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ женщина получила ранение. Местная жительница была доставлена в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

Обстрелы со стороны Украины по приграничным территория РФ начались после начала специальной военной операции. Под удар попадают Белгородская область, об обстрелах которой регулярно сообщает глава региона, а также Курская и Брянская области. На этих территориях, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью России.