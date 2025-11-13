Военкор Коц призвал Вучича «либо снять крестик, либо надеть трусы»

Президент Сербии Александр Вучич и сама Сербия, если продолжат нынешний политический курс, будут вынуждены выступить против России. Об этом в своем Телеграм-канале заявил российский военный корреспондент Александр Коц.

Ранее Вучич в интервью местным СМИ посетовал, что «вся» Европа, включая его страну, готовится к возможному конфликту с Россией. При этом Сербия, как осколок бывшей Югославии, может оказаться в крайне сложной ситуации, фактически «между молотом и наковальней».

«Интересно, молот или наковальня собираются покуситься на сербскую свободу. Тут надо либо крестик снять, либо трусы надеть. Потому что, если вы стремитесь в ЕС, то вы юридически будете вынуждены выступить против России. Впрочем, уже выступаете, увеличивая поставки снарядов Европе. Которые и будут использованы против России», — упрекнул серба Коц.

Коц также обратил внимание, что у Сербии больше фактически не осталось возможностей лавировать между Западом и Россией.

Военкор предполагает, что это связано с введением нефтяных санкций против России и прекращением поставок дешевого топлива. В результате Сербия увеличивает экспорт боеприпасов в Европу, которые, по мнению военкора, могут быть переданы Украине.

Ранее Песков отреагировал на готовность Сербии продавать боеприпасы ЕС.