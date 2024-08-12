Штурмовые отряды ВС РФ вошли в Торецк, сообщило издание «Военное дело». Отмечается, что российские военнослужащие передвигаются вдоль улиц Лесная и 91-й дивизии.

Указанный участок города представляет собой застроенный девятиэтажками микрорайон, расположенный на востоке Торецка. Отмечается, что российская армия прорвалась туда, пробив линию обороны ВСУ, которую украинские военные выстроили вдоль железной дороги на стыке двух пригородных поселков Дружба и Пивничное.

Как пишет источник, важную роль в этом сыграла численность украинской армии в районе Торецка — одна из защищавших населенный пункт бригад ВСУ была переброшена к Курской области, где продолжаются боестолкновения у приграничья.

Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире программы «Соловьев Live», в Торецке украинские военные попали в оперативное окружение. По его словам, ВС РФ обладают очевидным преимуществом на данном участке фронта.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что специальная военная операция (СВО) на Украине является вооруженным противостоянием против коллективного Запада. Он назвал основные факторы, которые помогут российской армии одержать в нем победу.