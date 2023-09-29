Военное сотрудничество, автопром и санкции: выяснилось, о чем Путин поговорит с Си Цзиньпином в Пекине

В октябре в Пекине пройдет форум «Один пояс, один путь», куда приглашен президент России Владимир Путин. В ходе этого мероприятия российский лидер встретится с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Как уточнил политолог Алексей Ванифатов, форум будет проходить в напряженное время, учитывая инициативу Запада по построению нового маршрута IMEC из Индии, который будет создавать дополнительную конфронтацию между Пекином и Дели.

«Запад предложением об IMEC пытается внести разлад в БРИКС, и это станет одной из тем встречи лидеров России и Китая с целью выработать совместные действия для укрепления отношений внутри альянса. Также на встрече будут обсуждаться вопросы совместного сотрудничества в случае, если Китай созреет для решения Тайваньской проблемы вооруженным путем и попадет под западные санкции», — уточнил Ванифатов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня»

Наша страна может поделиться опытом, как сохранить экономику под гнетом санкций, дополнил Ванифатов. Также он не исключил, что будут затронута тема военно-технического сотрудничества, по которой, возможно, примут ряд соглашений — скорее всего, негласных.

Такое же мнение высказал и политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий.

«Конечно же, будут обсуждать военное сотрудничество, производство оружия. Будет китайское вооружение поставляться наряду с северо-корейским, потому что в нем возникла большая необходимость.Чтобы произвести необходимое количество, нужно время. Недавно Путин обсуждал этот момент с Министерством обороны, но, видимо, ему сказали, что не могут в достаточной мере удовлетворить эти нужды», — отметил эксперт.

Поэтому, по его мнению, президент РФ и собирается поехать в Китай — чтобы договориться о поставках вооружения.

«Ну и я не удивлюсь, если в скором времени объявят о подписании договора взаимной помощи в случае боестолкновений с вражескими странами. Также, мне кажется, будут обсуждать автопром, потому что сейчас возникли проблемы с деталями для автомобилей, что привело к повышению стоимости на машины и запчасти для них», — добавил Галицкий.

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