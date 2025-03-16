Спустя три дня Генштаб Вооружённых сил Украины все-таки подтвердил информацию о том, что украинские военные покинули ключевой населенный пункт Суджа в Курской области. Об этом сообщает украинский новостной портал «СТРАНА.ua», публикуя карту боевых действий.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины так же на своем сайте обнародовал карту, на которой отмечается потеря Суджи украинскими военными.

На карте видно, что город находится под контролем российских войск, а украинские силы, как утверждается, удерживают лишь небольшую часть территории вблизи границы.

Утром 12 марта стало известно, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города. В данный момент в центре Суджи находятся подразделения, включающие 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю бригаду и 30-й полк.

Основная часть солдат ВСУ покидает территорию Курской области, а оставшиеся группы оказывают вялое сопротивление, которое подавляется ударами российской штурмовой авиации при поддержке операторов FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли 12 занятых ВСУ населенных пунктов в Курской области.