Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон едва не погиб из-за действий ВСУ. Украинские военнослужащие пытались убить его при помощи FPV-дронов и огня минометов за то, что он хотел сдаться в плен российским войскам на курском направлении.

О готовности украинских военных бить по своим же рассказал командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах, принимавший участие в захвате опорного пункта, после котого британец оказался в плену, сообщает ТАСС.

Он также добавил, что морпехи, чтобы вывести и спасти пленных, рисковали своими жизнями, так как ВСУ вели огонь по пленным из обычных 120-мм, а также польских бесшумных минометов.

Бах отметил, что российские бойцы поступают так всегда, поэтому были шокированы тем, что ВСУ убивают своих же.

Британский наемник тоже был в ужасе от произошедшего. Он понял, что свои хотели его убить.

Ранее сообщалось о том, что пленный боевик Залесский рассказал о минировании ВСУ всех мостов на границе с Белоруссией.