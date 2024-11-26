Военнослужащие ВСУ пытались убить решившего сдаться в плен британского наемника
Морпех рассказал о попытках ВСУ убить сдавшегося в плен РФ британского наемника
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Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон едва не погиб из-за действий ВСУ. Украинские военнослужащие пытались убить его при помощи FPV-дронов и огня минометов за то, что он хотел сдаться в плен российским войскам на курском направлении.
О готовности украинских военных бить по своим же рассказал командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах, принимавший участие в захвате опорного пункта, после котого британец оказался в плену, сообщает ТАСС.
Он также добавил, что морпехи, чтобы вывести и спасти пленных, рисковали своими жизнями, так как ВСУ вели огонь по пленным из обычных 120-мм, а также польских бесшумных минометов.
Бах отметил, что российские бойцы поступают так всегда, поэтому были шокированы тем, что ВСУ убивают своих же.
Британский наемник тоже был в ужасе от произошедшего. Он понял, что свои хотели его убить.
Ранее сообщалось о том, что пленный боевик Залесский рассказал о минировании ВСУ всех мостов на границе с Белоруссией.