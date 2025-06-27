Военные аналитики рассказали о шансах Украины на ослабление ПВО России

Перспективы того, что Украина сможет подорвать российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), оцениваются как крайне незначительные. Обозреватели Military Watch Magazine (MWM) объяснили причины, по которым украинским войскам вряд ли удастся добиться поставленной цели.

Ограниченность возможностей Украины в деле ослабления российской ПВО обусловлена существенными достижениями российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в противодействии высокоточному оружию, включая баллистические ракеты ATACMS, что снижает их эффективность. Немаловажную роль играет также истощение запасов подобного вооружения, вызванное трудностями в его производстве западными странами-поставщиками.

Дополнительным фактором, снижающим вероятность ослабления российской системы ПВО, является наращивание Россией объемов выпуска зенитно-ракетных комплексов С-400, которые в настоящее время значительно превосходят производственные показатели любых аналогичных систем, используемых за рубежом, подчеркивает издание.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 июня сбито 39 БПЛА над шестью регионами РФ.