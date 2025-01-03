Военные не дают правоохранителям арестовать президента Южной Кореи

В резиденцию временно отстраненного, но еще действующего президента Южной Кореи Юна Сок Ёля, прибыли сотрудники правоохранительных органов. Такое происходит впервые в истории страны.

Силовики намерены арестовать главу государства, но размещенные на территории резиденции военные не дают им этого сделать. В результате между ними начались столкновения, передает Yonhap.

Военные заблокировали правоохранителей на территории. Представители Юна назвали попытки ареста президента незаконными и пообещали обратиться в суд.

По данным издания, для исполнения ордера на арест привлекли 30 госслужащих и 120 полицейских, 50 из них проникли на территорию резиденции.

В окрестностях резиденции развернуто еще 45 подразделений ОМОНа с 2,7 тыс. полицейских. Там собрались сторонники Юна Сок Ёля, призывающие защитить президента.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил в Южной Корее военное положение, объяснив это необходимостью «уничтожить про-северокорейские силы и сохранить свободный конституционный строй». Через несколько часов после этого парламент проголосовал за отмену военного положения.

Юн Сок Ёля обвинили в злоупотреблении властью.

Западный окружной суд Сеула выдал ордер на его арест и обыски резиденции по запросу следственной группы,

Ранее сообщалось о том, что полиция потребовала от суда арестовать президента Южной Кореи Юн Сок Еля.