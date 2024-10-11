Американские военные открыли огонь по силам, оказывающим поддержку сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По словам источника издания, военные США четыре раза открывали огонь из артиллерийских орудий по позициям союзников Сирии, расположенным в Хувейджа Сакр и Марийи, на северной окраине Дейр-эз-Зора.

Армейская авиация активно патрулирует окрестности американской базы в районе газового месторождения Конико.

Эта база США постоянно подвергается атакам со стороны местного ополчения.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский готов к прекращению огня при условии вступления Украины в ЕС.