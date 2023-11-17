«Военные вместе с народом порвут на части»: Зеленского ждет госпереворот после ареста Залужного

Судя по всему, почва для избавления от конкурента готовится уже сейчас. Сам Зеленский вдруг сообщил изданию Bloomberg, что Россия якобы готовит «новый майдан» на Украине.

Политолог Сергей Разгуляев рассказал, во что выльется решение о задержании Залужного.

«Не удивлюсь, если Зеленский и правда задумал арестовать Залужного. Он представляет опасность для власти нынешнего главы киевского режима. Залужный уже заявлял, что конфликт на Украине зашел в тупик, и Украина не достигла успехов на фронте. Он не собирается драться до последнего украинца, чего не сказать о «кокаиновом короле», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако за Залужным, напомнил эксперт, стоит армия, которая деморализована и устала от боевых действий. В любой момент солдаты могут повернуть штыки против Киева. За Зеленским же нет никого и ничего — даже Запад утратил веру в него.

«Если за подготовкой переворота на Украине каким-то образом и могла бы стоять Россия, как заявляет Зеленский, то это был бы гениальный ход нашего руководства. Однако скорее это просто повод, чтобы придраться к конкуренту. Но не верю в то, что Залужного задержат. Пусть попробуют — всю наркобандитскую шайку под названием «власти Украины» свои же военные вместе с народом порвут на части. Задержание Залужного будет последней каплей», — предупредил Разгуляев.

Ранее выяснилось, как Залужный с помощью детей планирует свергнуть Зеленского.