ВСУ столкнулись с проблемами из-за грязи при попытке эвакуации из Суджи

Украинские военные пытаются нащупать новый путь для логистики под Суджей, чтобы вытащить из окружения технику. Они теряют при этом из-за грязи боевые машины. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Техника производства НАТО не может покинуть Суджу, где украинским военным грозит полное окружение. Старый путь для них перерезан, поскольку автотрасса находится под огневым контролем ВС РФ. Солдаты ВСУ проложили новый путь, но столкнулись на нем с огромными трудностями. Влажность чернозема в регионе достигла 73%, и за счет этого вся техника вязнет в непролазной грязи. Вдобавок, на этом пути нет никаких переправ через многочисленные водные преграды в виде ручьев и речек.

«Среди увязшей в грязи техники — БТР M113, два MRAP, одна единица БТР «Козак» и один УАЗ Медицинской санитарной службы», — указал микроблог.

Российские операторы FPV-дронов активно пользуются возможностями и стараются наносить удары по неподвижной технике.

Ранее сообщалось, что российские подразделения перерезали дорогу, которая соединяет Суджу и Коренево. В итоге им осталось всего 3,5 км, чтобы полностью закрыть кольцо окружения. После этого в котел попадет порядка 4 тыс. украинских солдат и офицеров.