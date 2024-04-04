Военный аналитик Коротченко допустил скорое изменение ядерной доктрины России

В беседе с РИА Новости он пояснил, изменение военной доктрины буде обусловлено ставшей за последние годы более чем агрессивной политики НАТО. В 2024 году военный блок, куда входят 31 государство, отмечает свой 75-летний юбилей.

«НАТО в год своего 75-летия проводит самые масштабные учения со времен холодной войны. Это вынуждает Москву задуматься о внесении в доктрину возможности нанесения ядерного удара по силам альянса», — сказал Коротченко.

Эксперт считает, корректировка доктрины нужна еще и потому, что альянс имеет перед РФ существенное превосходство в численности армии. К тому же, это позволит России использовать свое ядерное оружие против агрессии НАТО даже в случае атаки обычными вооружениями.

Ранее мы писали, что государствам-членам НАТО не хватает ресурсов для противостояния России в Арктике даже после того, как альянс расширился в северном направлении, присоединив Финляндию и Швецию.