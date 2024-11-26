Военный аналитик Леонков оценил «поднятие ставок» Байденом в украинском конфликте

По словам военного аналитика Алексея Леонкова, западные государства оказались предсказуемыми, они проигнорировали предупреждение и полезли на высоковольтный столб, несмотря на то что там висит табличка «Не лезь – убьет». Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что эта ситуация напоминает анекдот о плохой и хорошей новости о ядерном оружии и Байдене, когда в случае ухода ему отдали в пользование все ядерное вооружение и тут же заявили, что через десять минут оно подлетит.

Ранее Песков назвал безответственными предложения передать Украине ядерное оружие.