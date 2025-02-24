По словам военного аналитика Алексея Леонкова, на фоне происходящего, включая наступление российских войск по всей линии боевого соприкосновения, переобуваются все страны Старого Света, за исключением Великобритании. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что по каким-то причинам в Лондоне верят, что боевые действия еще возможны с успехом Незалежной, они бредят Крымом и какими-то границами, однако от бессилия можно фантазировать все, что угодно.

Ранее сообщалось, что тактика ВСУ и расточительство Киева взбесили Британию.