По словам военного аналитика Вадима Мингалева, киевский режим показал свой «настоящий звериный лик», совершая преступления в Курской области. Об этом сообщили «Известия».

Он подчеркнул, что жители Курской области понимают, что пришли фашисты, ведущие войну именно против мирного населения. Вот эта так называемая работа западных СМИ о том, что якобы киевский режим гуманный, хорошо относящийся к мирному населению и так далее, не сработала, поскольку люди все видят. Риторика, направленная на сохранение некоторого «блеска» киевского режима, провалилась.

По мнению эксперта, атака на Курскую область продемонстрировала истинное лицо киевского режима, и данные преступления обязательно будут расследованы. В настоящее время Следственный комитет РФ ведет работу над расследованием чудовищных преступлений.

Ранее политолог Алексей Кочетков назвал конфликт с Москвой единственной причиной интереса западных стран к Киеву.