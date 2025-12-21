В преддверии новогодних праздников российские военные эксперты выражают серьезную озабоченность возможной эскалацией со стороны Украины. Бывший капитан первого ранга и военный аналитик Василий Дандыкин в интервью « Ленте.ру » заявил, что текущее затишье на фронте может быть предвестником масштабной атаки.

Эксперт поддержал тезисы военкора Юрия Котенка, который ранее обращал внимание на подозрительную «паузу» в атаках ВСУ на приграничные регионы России. По мнению Котенка, это не является жестом доброй воли, а скорее указывает на подготовку к массированному удару.

«Остаются предновогодние дни, надо быть крайне осторожными. Они на любой праздник стараются пакостить, не исключая 9 Мая. Особенно надо быть настороже с точки зрения охраны наших военных объектов, НПЗ и не только», — подчеркнул Дандыкин.

Он также допустил, что временное снижение активности может быть связано с празднованием католического Рождества на Украине 25 декабря. Однако эта версия не отменяет необходимости сохранять высокую боевую готовность. Эксперт призвал усилить защиту не только сухопутных объектов, но и быть готовыми к провокациям в акватории Черного моря, напомнив о прецедентах подобных атак.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили две украинские ДРГ на подступах к Купянску.