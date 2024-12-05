По словам военного аналитика Михаила Онуфриенко, Дональд Трамп не за Россию, не за Европу, а именно за США. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что у вновь избранного главы Белого дома имеется собственный взгляд на то, как Штаты должны быть великими, прежде всего за чужой счет.

По мнению эксперта, логика в этом случае понятна, поскольку это разумный выход из тупика, в котором находятся США. Однако у России уступки возможны только, когда киевский режим будет денацифицирован и демилитаризован, причем не под каким-то контролем.

Он добавил, что в целом Вашингтон готов любых миротворцев на территорию конфликта ввести, только бы наша армия не наступала. Тем не менее история знает провал контроля американского миротворческого контингента после Первой мировой войны, после чего половина Европы оказалась под Гитлером.

Ранее сообщалось, что Трамп изучит три плана по урегулированию конфликта на Украине.