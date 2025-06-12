Экономическое и военное поражение Киева говорит о том, что начался процесс падения киевского режима. Такое мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen высказал американский военный аналитик Скотт Риттер.

По его словам, "военный коллапс" уже произошел.

В настоящее время Украина абсолютно недееспособна в экономическом отношении, власти страны не могут выплатить семьям погибших военнослужащих компенсации, так как на это нет средств, пояснил эксперт. Он также отметил, что у Киева не осталось боеприпасов, ПВО, а вместе с тем российская авиация доминирует на поле боя.

На фоне всего этого моральный дух республики падает. Шансов добиться хоть какого-либо успеха в противостоянии с Россией не осталось. В результате мир будет заключен на условиях России, и это уже неизбежно, заключил Риттер.

Ранее сообщалось о том, какой сюрприз готовит Украина для России.