Кураторы из НАТО поставили задачу перед ВСУ — нанести максимальный ущерб Российской Федерации. Об этом заявил военный аналитик Константин Шадров.

По его мнению, главная цель активизации украинских подразделений состоит в том, чтобы Россия понесла как можно больше потерь — военных, материальных, репутационных.

«Видно, что проводится тактика «выжженной земли». Территории Херсонской и Запорожской областей приносятся в жертву, чтобы после их полного освобождения Россия потратила на восстановление много сил и ресурсов», — сказал Шадров корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что же касается возможной атаки на Крым, то для этого у ВСУ нет сил и средств, убежден эксперт.

«Никто в лагере противника, думаю, не верит в успешный поход на полуостров. Такой задачи перед ВСУ, полагаю, кураторы и не ставят», — добавил собеседник.

Ранее мы сообщали, что ВСУ не прекращают обстрелы Белгородской области.